JAC анонсировал премьеру двух кроссоверов в России

Компания JAC в рамках дилерской конферецнии, которая пройдет в Сочи 18 и 19 августа, впервые представит в России две новинки JAC – кроссоверы JS4 и JS6. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, в продаже JAC JS4 должен появиться осенью, а JS6 ожидается у дилеров в лучшем случае до конца года. При этом стоимость моделей на сегодняшний день не определена. Между тем, оба кроссовера уже формально готовы к продажам: в базе Росстандарта есть даже по два ОТТС на каждую из моделей – казахстанской и китайской сборки.
Напомним, компания JAC Motors уже объявила российские комплектации нового компактного кроссовера JAC JS4. Габариты модели составляют 4410х1800х1660 мм, колесная база равна 2620 мм. JAC JS4 будет доступен в России в четырех фиксированных комплектациях, различающихся двигателями и трансмиссиями, а также уровнем дополнительного оборудования. В начальной версии Comfort машина получит атмосферный мотор объемом 1,6 литра, развивающий 118 л.с. и 150 Нм, а пару ему составит 6-ступенчатая «механика» MF20B9 собственного производства JAC. В двух комплектациях Luxury двигатель уже турбированный – 1,5-литровый агрегат мощностью 136 л.с. (200 Нм), он работает в связке с механической коробкой передач MF622D37 либо вариатором Punch VT3S. Наконец, во Flagship сочетаются исключительно турбомотор и CVT. А вот привод во всех версиях передний. Подвеска спереди типа МакФерсон, сзади – «балка».
О JAC JS6 для российского рынка информации меньше – исключительно из ОТТС. Этот кроссовер покрупнее: длина, ширина и высота составляют 4605, 1890 и 1700 мм соответственно, а колесная база достигает 2720 мм. Под капотом автомобиля разместится 1,5-литровый турбомотор HFC4GС1.6Е, который развивает 174 л.с. и 280 Нм. В связке с двигателем предложат два варианта трансмиссии: это 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Обе подвески независимые, спереди – Макферсон, сзади – многорычажка.
Напомним, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S.
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Фото: JAC