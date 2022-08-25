«РОЛЬФ» в 2022 году ожидает падения российского авторынка на 70%

Автоходинг «РОЛЬФ» по итогам 2022 года ожидает 70%-го падения рынка новых автомобилей в связи с ограничением их доступности и высоким уровнем неопределенности в цепочках поставок и логистике. Аналогичная ситуация может сохраниться и в 2023 году, следует из годовой отчетности компании. Перспективы и сроки восстановления поставок можно будет оценить только после того, как будут решены логистические проблемы и дефицит автомобилей на зарубежных рынках, пишет агентство «Интерфакс».

Дилер отмечает, что отсутствие фиксированных цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом позволяет авторитейлерам компенсировать непредвиденные затраты, а также получать дополнительную прибыль за счет роста инфляционной составляющей.

Компания «РОЛЬФ» поддерживает стабильные отношения с производителями и дистрибьюторами стран Азии и налаживает партнерские отношения с производителями из стран ЕАЭС, чтобы заместить дефицитные бренды аналогичными, в том числе новыми для российского рынка. Вместе с тем компания делает упор на собственную стратегию выкупа автомобилей «с улицы» по рыночной цене и планирует расширять действующую сеть выкупа б/у автомобилей в регионах.

Согласно базовому прогнозу агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 620 тысяч единиц. Впрочем, если развитие рынка пойдет по пессимистичному сценарию, то его объем может составить 570 тысяч штук. Что касается восстановления рынка, то оно будет затяжным. При этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены «откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки в 1 млн штук в 2024 – 2025 годах.

По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», объем российского рынка новых легковых автомобилей в июле 2022 года составил 35583 единицы – это в 4 раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к июню нынешнего года российский авторынок показал рост (+9%). Что касается итогов 7 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 387712 новых легковых машин – на 58,5% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «РОЛЬФ»