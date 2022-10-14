Российский автобизнес в условиях работы под санкциями (выпуск пятый). Сентябрь

Более чем на полгода растянулась в бизнесе неопределенность, связанная с военной операцией России в Украине. Недружественные по отношению к нашей стране государства запустили уже восемь пакетов всевозможных санкций, которые, безусловно, сказываются на экономике. Готовится девятый пакет. В автомобильном мире, судя по новостным сообщениям, первые потрясения, приостановки деятельности, уходы-приходы, трансформации уже далеко позади. Сегодня уже произошла некая адаптация к событиям, пришло понимание, что быстро это все не закончится и нужно как-то налаживать деятельность предприятий, компаний - с учетом новых реалий. Мы решили продолжить нашу новостную ленту значимых для автомобильного мира событий, которую начали вести в конце февраля 2022 года. Коротко о главном, ничего лишнего: только цифры и факты. Перед вами – сентябрьская сводка новостей. Ленты предыдущих событий можно просмотреть здесь: 1 выпуск, 2 выпуск, 3 выпуск, 4 выпуск.

В первых числах сентября «Яндекс» попросил АВТОВАЗ о поставках автомобилей для такси: таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом машин и запчастей для них.

Агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги августа на рынке. За месяц россияне купили 42 593 новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в июле, но на 64% меньше, чем в августе 2021 года. Новых LCV в августе куплено на 6% больше, чем в июле, но на 58% меньше, чем в августе 2021 года. Новых грузовых автомобилей в августе куплено на 7% больше, чем в июле, но на 14% меньше, чем в августе 2021 года. Объем рынка новых автобусов в августе составил 1000 единиц. Это на 20% больше, чем в июле и на 11% выше результата августа 2021 года. На рынке новых мотоциклов в августе было куплено 1667 единиц мототехники, это всего на 1,3% меньше, чем в августе 2021 года.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» констатировали, что в августе уже более четверти российского авторынка стало принадлежать китайским маркам.

В первых числах сентября российский бренд Evolute представил в Москве три серийных модели электромобилей – седан Evolute i-Pro, кроссовер i-Joy и кросс-купе i-Jet.

С сентября Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили двигателями экостандарта 1988 года («Евро-0»).

АВТОВАЗ подсчитал, что с июня до начала сентября реализовал примерно 12 тыс. автомобилей в упрощенных комплектациях.

Компания «Соллерс Авто» объявила, что на мощностях СП российского автоконцерна с американским Ford, а также японскими Mazda и Isuzu планирует запуск новых проектов и собирается запустить новый собственный бренд «Соллерс», который будет развиваться наряду с УАЗом.

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе сократились на 62,4% до 41698 машин (по данным АЕБ). По итогам восьми месяцев 2022 года российский авторынок составил 410548 автомобилей (-60,7%)

Японский производитель грузовой техники и автобусов Hino Motors отказался от планов по вводу в эксплуатацию завода в Химках.

Компания «Соллерс Авто» и Минпромторг РФ подписали дополнительное соглашение по внесению изменений в СПИК, предусматривающее реализацию нового проекта производства линейки легких коммерческих автомобилей под брендом «Соллерс» на площадке ОЭЗ «Алабуга». На предприятии решено наладить выпуск двух моделей LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т. Запуск производства намечен до конца 2022 года. Проектная мощность завода - 85 тыс. автомобилей в год.

АВТОВАЗ принял решение исключить из модельной линейки хэтчбек LADA XRAY, поскольку в модели слишком много импортных автокомпонентов, заблокированных для поставок.

АВТОВАЗ объявил, что планирует возобновить производство универсала и фургона LADA Largus в конце 2022-го – начале 2023 года. Их выпуск был приостановлен в марте из-за нехватки комплектующих. Заявлено также, что первые прототипы электрического фургона LADA e-Largus будут представлены на рубеже 2022-2023 гг., а опытную партию выпустят в 2023 году.

КАМАЗ в августе увеличил производство на 70,5%, выпустив 3329 грузовых автомобилей. По итогам восьми месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 28610 машин, что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года

АВТОВАЗ объявил о намерении в сентябредополнительно нанять около 4 тыс. сотрудников на производство в Тольятти. Это необходимо для достижения цели – произвести в 2023 году 500 тысяч автомобилей.

В России появится полигон для электромобилей. Правительство РФ утвердило размер субсидии (1,5 млрд рублей) разработчику комплекса оборудования, которое будет включать в себя стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, стенды испытания машин на огнестойкость и установку для краш-тестов, испытательный полигон и две заправочные станции (одна - для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая – для заправки водородным топливом).

«Соллерс» объявил, что будет выпускать локализованные в России китайские фургоны JAC под собственной маркой. Речь идет о модели JAC Sunray (на замену Ford Transit) и легкого рамного грузовика N25/N35 (аналог Hyundai Porter).

На 8 сентябряимпортозамещение на АВТОВАЗе завершено на 66%. Таким образом, предприятию предстоит найти замену примерно 1,5 тыс. компонентам из 4,5 тысячи.

Бывший московский завод Renault (теперь «завод «Москвич») запланировал начать сборку машин к концу 2022 года. В планах в текущем году произвести около 600 автомобилей, 200 из которых – с электрическими двигателями.

Эксперты констатировали изменение структуры импорта в стране. В январе 2022 года доля физлиц в структуре импорта автомобилей составляла всего 3%, в мае - 9%, в июле доросла до 20%. Изменилась и география стран-импортеров. В 1 квартале года первые строчки перечня импортеров занимали Китай, Бельгия и Германия, во втором - Китай (но уже с другой долей участия), Южная Корея и Япония.

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может перейти к китайскому автопроизводителю. Об этом сообщил губернатор Московской области, не назвав потенциального покупателя.

Впервые самыми продаваемыми на рынке новых автомобилей в Москве стали 4 китайских модели.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге продлил простой до конца декабря 2022 года.

АВТОВАЗ временно разрешил своим дилерам продавать автомобили китайских марок. С одним условием – не в ущерб бренду LADA.

Эксперты АВТОСТАТ подсчитали, что в августе рынок люксовых автомобилей в России упал на 82%

Немецкий автопроизводитель MAN и шведская Scania намерены продать свои доли в дилерских центрах, расположенных на территории нашей страны, российским партнерам. Также планируется продать финансовое подразделение Scania, которое обеспечивало лизинг грузовиков этой марки в нашей стране. Сделки планируется завершены к первому кварталу 2023 года.

Авторынок России, который в августе продолжил восстановление, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Эксперты предрекают, что господдержка автоотрасли в 2023 годуможет сократиться из-за недостатка платежей. Традиционная схема субсидирования - за счет утильсбора - не работает из-за приостановки производства в стране иностранными игроками. В итоге на льготные автокредитование и лизинг заложено менее 10 млрд рублей против традиционных в последние годы 15 миллиардов.

Калининградский завод «Автотор» сообщил, что до конца 2022 года планирует запуск новых проектов с иностранными партнерами. Но пока не ясно, о каких брендах и моделях идет речь.

Доля LADA на рынке РФ превысила 40%, впервые с 2006 года. После 2007 года этот показатель стабильно находился ниже отметки в 30%, в 2014 году он даже опускался до минимальных 15%.

В середине сентября заявлено, что в Тольятти скоро начнется мелкосерийное производство легких коммерческих грузовиков под маркой PVR. В основе лежит полурамная версия LADA Granta с ручным манипулятором, который позволит загружать европалеты без участия погрузчика.

Глава Минпромторга объявил, что власти намерены направить на программы поддержки спроса на отечественные автомобили в 2023 году - 9,8 млрд рублей, в 2024 - 17 млрд, в 2025 - 19 млрд. Это позволит простимулировать реализацию еще около 190 тыс. автомобилей.

В рамках программ льготного автокредитования и лизинга, которые были запущены в середине июля 2022 года, на 20 сентября реализовано около 20 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Подсчитано, что по итогам 8 месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло порядка 420 тыс. автомобилей, что на 60% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Объем производства легковых автомобилей в январе - августе сократился на 64% и составил 321 тыс. единиц. Меньше других пострадал сектор грузовых автомобилей и автобусов, где снижение составило порядка 14%.

Автомобили Haval включили в программы господдержки – льготного кредитования и льготного лизинга. Это стало возможным благодаря СПИК с обязательствами по локализации производства.

23 сентября стало известно, что компания «Тойота Мотор» закрывает завод в Санкт-Петербурге. Предприятие решено законсервировать. Операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Калининградский завод «Автотор» сообщил, что в начале октябрязавершит выпуск автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих и переналадит производство под новые проекты, которые планирует запустить в ноябре.

Японский автоконцерн Isuzu, имеющий производственные мощности в Ульяновске, рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в России. Завод приостановил производство автомобилей весной текущего года.

27 сентября АВТОВАЗ объявил, что запускает три новых проекта: «семейство автомобилей на новой платформе», «автомобили на альтернативных источниках энергии», а также «мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование». Сфера первого проекта в документе не конкретизирована, но речь, видимо, идет о XJO – новом семействе бюджетных машин на французской платформе CMF-B. Второй касается разработки электрического e-Largus, а третий объединяет работы по программам Sport и CNG.

Стало известно, что японский автопроизводитель Mazda ведет переговоры со своим партнером, компанией «Соллерс», и другими заинтересованными организациями в России о полном выходе из операций в стране из-за проблем с поставками.

В конце сентября российские дилеры Kia выставили на продажу кроссоверы Seltos из последней партии, выпущенной на калининградском предприятии «Автотор».

28 сентября на заводе «Моторинвест» в Липецкой области стартовало серийное производство электромобилей Evolute. Мощность предприятия - более 100 тыс. автомобилей в год. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который поступит на продажу в октябре. До конца года в линейке Evolute появятся еще кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.

Минпромторг заявил об интересе иранских автопроизводителей к российскому рынку. По мнению некоторых экспертов благодаря оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro и производителя Kerman Motor могут заменить европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo и др.)

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш, заявил, что иранские производители готовы сотрудничать по ряду направлений. Первое – экспорт автозапчастей, необходимых РФ. Второе – импорт нужных Ирану автозапчастей из России (двигатели, детали тормозов). Третье - производство совместных автомобилей.

За восемь месяцев 2022 года в Россию импортировано более 100 тыс. новых автомобилей против порядка 200 тыс. машин за аналогичный период прошлого года. Импорт новых иномарок в нашу страну не останавливался, доля импорта тоже не изменилась, она составила порядка 20%.

30 сентября компания Aurus представила серийную версию кроссовера Komendant, который доступен к заказу у дилеров и поступит в продажу в первом квартале 2023 года.

Компания «Исузу Рус» опровергла закрытие завода в России, заявив, что предприятие находится в вынужденном простое. На складе дистрибутора на данный момент имеются собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам.

Продолжение следует.