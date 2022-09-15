MAN и Scania продают бизнес в России

Немецкий автопроизводитель MAN и шведская Scania намерены продать свои доли в дилерских центрах, расположенных на территории нашей страны, российским партнерам. Также будет продано финансовое подразделение Scania, которое обеспечивало лизинг грузовиков этой марки в нашей стране. Планируется, что сделки будут завершены к первому кварталу 2023 года. В Traton не ожидают прибыли от продажи российских активов MAN и Scania. Напротив, убыток от совершения этой сделки в компании оценивают в 550 млн евро. Как сообщили газете «Известия» в штаб-квартире Traton, российский завод под Санкт-Петербургом, на котором выпускались грузовики MAN и Scania, остается в собственности концерна. Напомним, MAN и Scania в марте 2022 года приняли решение прекратить поставки грузовиков и автобусов, а также запчастей в Россию и остановить производство на предприятии в Санкт-Петербурге.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года объем рынка Scania составил 1124 грузовых автомобилей штук (-78%), в результате доля марки сократилась с прошлогодних 8,1% до 2,2%. Реализация грузовиков MAN в отчетный период снизилась на 77% до 730 единиц техники, а доля составила 1,4% против 5% годом ранее.

Фото: MAN