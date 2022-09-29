Иран хочет сотрудничать с Россией в производстве автозапчастей

Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей для рынков двух стран. Об этом агентству «РИА Новости» заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш, отметив, что поскольку Россия и Иран работали с компанией Renault, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для автомобилей этой марки.

По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям. «Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное – производство совместных автомобилей», – сказал Наджафи Манеш.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, сейчас для партнерства России и Ирана в вопросах авторитейла созданы идеальные условия. Обе страны находятся под большим давлением западных санкций, а поэтому взаимодействуют в различных сферах экономики, в том числе высокотехнологичных. России подобное сотрудничество выгодно, так как оно позволит расширить ассортимент новых автомобилей в стране, заняв доли ушедших европейских брендов, и составить конкуренцию китайскому автопрому, который в последние годы чувствует себя очень уверенно в РФ. Кроме того, массовые поставки иранских машин не смогут реализоваться без локализации производства на территории нашей страны, что позволит создать новые рабочие места, привлечь к сотрудничеству специалистов, которые потеряли работу с уходом западных вендоров. Иран же, в свою очередь, получит крупный рынок сбыта, тем самым нарастив свои экспортные объемы и прибыль.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова отмечает, что в условиях экспорта иранских машин, и особенно при локализации их производства, предстоит обеспечить наличие автозапчастей, а также подготовку сервисных специалистов для обслуживания таких автомобилей.

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