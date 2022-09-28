Последняя партия Kia Seltos поступила в продажу в России

Российские дилеры Kia выставили на продажу кроссоверы Seltos из последней партии, выпущенной на калининградском предприятии «Автотор». Автосалоны воспользовались ситуацией, подняв цены на «прощальные» автомобили, пишет портал Quto.ru.

Так, за полноприводный Kia Seltos с 2-литровым двигателем в комплектации Style дилер запрашивает 2 млн 890 тыс. рублей, что почти на полмиллиона выше рекомендованной автопроизводителем розничной цены (2 млн 374 тыс. 900 руб.). В других автосалонах стоимость Kia Seltos также отличается на 400 – 600 тыс. рублей в большую сторону.

Российские дилеры также предлагают заказать последние рамные Kia Mohave, которые должны поступить в ближайшее время. Стоимость внедорожников менеджеры автосалонов не называют, однако в кулуарах говорят, что модель планируют продавать по 7,5 млн рублей, что на миллион дороже официального «прайса».

Несмотря на завершение производства Kia на «Автоторе», в нашу страну продолжат поставлять автомобили корейской марки. Российский офис Kia недавно оформил сертификационные документы на импорт Soul, Seltos, Sorento, а также Mohave, Cerato, K5 и Stinger из Южной Кореи.

Напомним, в августе компания Kia представила обновленный кроссовер Seltos, который уже поступил в продажу на рынке Южной Кореи. Стоимость новинки составляет от 15,7 тыс. долларов. Обновленный Kia Seltos получил новые по графике фары и фонари, увеличенную решетку радиатора, иные бампера. В салоне появилась новая панель, объединившая 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. После рестайлинга переработан блок климат-контроля, а рычаг автоматической коробки передач заменен круглым селектором.

По итогам августа в России было куплено 3872 автомобиля Kia, что на 78,5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Kia сохранила лидерство среди иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. За восемь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 52879 машин (-61,9%).

Во сколько обходится содержание автомобилей Kia (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kia