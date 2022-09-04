Более четверти российского авторынка в августе принадлежит «китайцам»

В августе 2022 года жители РФ приобрели в общей сложности 11 037 новых легковых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт», это составляет 25,9% от общего объема рынка.

Также эксперты обращают внимание на то, что с апреля доля «китайцев» на нашем рынке постоянно растет. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле увеличилась до 12,6%, в мае – до 17%, в июне – до 21%, в июле – до 24,3%. Теперь вот установлен новый рекорд – почти 26%! При этом выше «китайцев» только отечественные автопроизводители, доля которых в августе составила 38,7%.

Нельзя не отметить и тот факт, что только китайским брендам удалось продемонстрировать рыночный рост по отношению к августу прошлого года (+20%), в то время как российские, корейские, японские, европейские и американские марки показывают падение.