Более четверти российского авторынка в августе принадлежит «китайцам»

В августе 2022 года жители РФ приобрели в общей сложности 11 037 новых легковых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт», это составляет 25,9% от общего объема рынка.
Также эксперты обращают внимание на то, что с апреля доля «китайцев» на нашем рынке постоянно растет. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле увеличилась до 12,6%, в мае – до 17%, в июне – до 21%, в июле – до 24,3%. Теперь вот установлен новый рекорд – почти 26%! При этом выше «китайцев» только отечественные автопроизводители, доля которых в августе составила 38,7%.
Нельзя не отметить и тот факт, что только китайским брендам удалось продемонстрировать рыночный рост по отношению к августу прошлого года (+20%), в то время как российские, корейские, японские, европейские и американские марки показывают падение.
Лучшим среди «китайцев» в августе стал Haval, автомобили которого разошлись тиражом в 3 040 единиц. Немного отстали от него Chery и Geely (2 983 и 2 935 шт. соответственно). Отметим еще и EXEED, результат которого в августе составил 1 282 машины. На долю этих четырех брендов пришлось 93% от всех купленных автомобилей из КНР.
Лидерство в данном модельном рейтинге на этот раз принадлежит кроссоверу Haval Jolion, обладателями которого в последний месяц лета стали 2 055 россиян. Далее, с практически равными показателями, следуют Geely Coolray (1 599 шт.) и Chery Tiggo 7 PRO (1 595 шт.). Каждый из оставшихся «китайцев» в августе был куплен в количестве менее 800 экземпляров.
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Фото: Haval, КЛЮЧАВТО