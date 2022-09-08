СМИ: «Соллерс» будет выпускать китайские фургоны JAC под собственной маркой

Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей под брендом «Соллерс» станут китайские машины JAC, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. На предприятии будет налажен выпуск двух моделей LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т. Запуск производства состоится до конца текущего года.

Напомним, еще в июне издание «Авторевю» назвало в качестве вероятного нового партнера «Соллерс» китайскую компанию JAC, у которой есть подходящая модель на замену Ford Transit – Sunray. Впрочем, в «Соллерс» тогда возможное партнерство с JAC опровергли.

JAC Sunray – фургон с несущим кузовом, продольным расположением двигателя, задним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. У Sunray несколько модификаций: стандартный фургон, шасси, микроавтобус и промтоварный фургон. Однако в отличие от «Транзита», у китайской модели нет версий с передним или полным приводом, при этом можно выбрать одно- или двускатную ошиновку на задней оси, длину колесной базы, высоту крыши и тип кузова. Стоит отметить, что JAC Sunray уже производят в Белоруссии и Казахстане, а в России предзаказы на модель принимают с конца мая.

Напомним, завод «Соллерс Форд» в Елабуге с марта ушел в простой в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Проектная мощность завода составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», в августе 2022 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей составил 5052 единицы. Как отмечают эксперты, это на 6% больше, чем в июле, но на 58% хуже результата августа 2021 года. Что касается итогов восьми месяцев нынешнего года, то за этот период в России было куплено чуть более 50 тысяч новых LCV – на 45% меньше, чем в январе – августе 2021-го.



Фото: «СарыаркаАвтоПром»