Российский авторынок восстанавливается третий месяц подряд. В августе: +20%

В августе нынешнего года россияне купили 42 593 новых легковых автомобиля, что на 20% больше, чем в июле. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Таким образом, отмечают эксперты, российский авторынок восстанавливается третий месяц подряд.

Напомним, что в мае был зафиксирован его наименьший результат – 27 458 единиц. А летом объемы авторынка с каждым месяцем росли: июнь – 32 731 шт., июль – 35 583 шт., август – 42 593 шт. С другой стороны, если сравнивать показатель августа с уровнем годичной давности (августа 2021-го), то он будет на 64% ниже.

37% всех купленных в августе новых машин пришлось отечественную марку LADA, что составляет 15 737 экземпляров. Второе место, с 4-кратным отставанием, занял корейский бренд Kia (3 872 шт.). В ТОП-5 марочного рейтинга попали еще три автопроизводителя из КНР – Haval (3 040 шт.), Chery (2 983 шт.) и Geely (2 935 шт.). На перечисленные бренды суммарно пришлось две трети всего рынка новых легковых машин по итогам августа.