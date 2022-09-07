АВТОВАЗ отказался от производства хэтчбека LADA XRAY

АВТОВАЗ принял решение исключить из модельной линейки хэтчбек LADA XRAY, заявил в интервью агентству «ТАСС» глава компании Максим Соколов. «Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», – пояснил он.

Напомним, в начале августа АВТОВАЗ выпустил последние экземпляры хэтчбека LADA XRAY из оставшихся в наличии комплектующих, а у дилеров автомобили этой модели практически закончились. Тем не менее, LADA XRAY пока еще присутствует в списке модельного ряда на официальном сайте LADA. Стоимость высокого хэтчбека LADA XRAY составляет от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, за Cross-версию придется заплатить минимум 1 млн 249 тыс. 900 рублей. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA XRAY на российском рынке снизились на 71% до 5017 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Но эта модель все равно вошла в ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.

По словам Максима Соколова, в конце 2022-го – начале 2023 года планируется возобновить производство универсала LADA Largus. А весной будущего года на этой же линии В0 будет налажен выпуск обновленной LADA Vesta, производство которой будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.

О других планах предприятия, текущих и стратегических - читайте в развернутом интервью, которое дал агентству «АВТОСТАТ» Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».

Фото: АВТОВАЗ