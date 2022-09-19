LADA Granta получит новую грузовую версию с ручным манипулятором

В Тольятти в ближайшее время начнется мелкосерийное производство легких коммерческих грузовиков под маркой PVR. В основе этих машин лежит полурамная версия LADA Granta, однако новинка будет существенно отличаться от продукции, которую сегодня выпускает придворное ателье АВТОВАЗа «ПСА ВИС-АВТО».

Как пишет портал Quto.ru, грузовик PVR с открытой платформой получит самоблокирующийся дифференциал, коробку передач с иными передаточными числами, а также заднюю подвеску с пружинами или пневмоподушками на выбор. Кроме того, для новинки будет доступен одностоечный рычажный подъемник, который позволит загружать европалеты без участия вилочного погрузчика. В сложенном состоянии механизм, габариты которого составят 1000 на 170 мм, разместят вдоль правого борта. При этом грузоподъемность системы составит 250 кг.

Напомним, LADA Granta 2022 модельного года оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам восьми месяцев 2022 года на российском рынке, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», было куплено 5309 легких коммерческих автомобилей LADA – на 50,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю отечественная марка занимает четвертое место на российском рынке LCV.

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Фото: Quto.ru