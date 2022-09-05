Новых LCV в августе было куплено на 6% больше, чем в июле

По итогам августа 2022 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 5052 единицы. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 6% больше, чем в июле, но на 58% хуже результата августа 2021 года.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в августе пришлось 55% от общего объема, что составляет 2764 купленных автомобиля. В первой тройке оказываются еще два российских бренда – УАЗ и LADA (1075 и 379 шт. соответственно). Лучшей иностранной маркой на этом рынке традиционно является американский Ford, результат которого в последний летний месяц оказался равен 238 единицам. А замкнул ТОП-5 корейский Hyundai с показателем 123 машины.

В модельном рейтинге рынка LCV лидерство сохраняет GAZ Gazelle NEXT – в августе автомобили этого семейства были приобретены в количестве 1407 штук. С более чем двукратным отставанием, дале располагаются УАЗ 3909 и GAZ 3302 (541 и 518 шт. соответственно). В пятерку лидеров также попадают GAZ 2752 (379 шт.) и фургон LADA Largus VU (320 шт.).

Что касается итогов 8 месяцев нынешнего года, то за этот период в России было куплено чуть более 50 тысяч новых LCV – на 45% меньше, чем в январе – августе 2021-го.

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Фото: АВТОСТАТ