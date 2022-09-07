В России будет создан полигон для электромобилей

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидии российским научным и исследовательским центрам, занимающимся разработкой электромобилей, а также машин, использующих в качестве топлива водород. Субсидия в размере 1,5 млрд рублей будет предоставлена разработчику комплекса испытательного оборудования. Он должен включать в себя стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, а также стенды испытания машин на огнестойкость и установку для краш-тестов, сообщает пресс-служба правительства. Кроме того, в составе комплекса должны быть испытательный полигон и две заправочные станции. Одна из них – для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая – для заправки водородным топливом.

Получателя субсидии на конкурсной основе выберет Минпромторг. Финансирование будет идти в 2022–2023 годах. Организация, выигравшая конкурс, должна будет создать комплекс и начать там испытания и сертификацию экологичной автотехники не позднее 31 декабря 2024 года. В настоящее время в стране работает четыре научно-исследовательских центра, которые соответствуют требованиям для получения субсидии.

Согласно проекту стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленному Минпромторгом, доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка России. Планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж на 65 – 70% в год.

Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ в долгосрочной перспективе планирует разработку новой модели электромобиля. Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, выпуск подобной модели позволит соответствовать современным трендам. По его словам, пока не определено, какой форм-фактор получит будущая батарейная LADA. При этом она может стать, как гибридом, так и чистым электромобилем. Решение будет принято в соответствии с мировыми трендами и развитием отрасли «зеленых» транспортных средств.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в нашей стране вырос на 30,5% и составил 1595 машин. Между тем, в августе 2022 года россияне приобрели 180 новых электромобилей – на 6,7% меньше, чем год назад.

Какие модели электромобилей можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ