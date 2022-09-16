Российский авторынок в августе 2022 года занял шестое в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе продолжил восстановление, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 199183 машины (+3%). Второй результат показала Франция – 91403 проданных автомобиля (+3,8%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 71190 машин (+9,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, однако этому также способствовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 68858 автомобилей (+1,2%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения, при этом август традиционно отличается низким спросом перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в августе увеличился на 9,1% и составил 51907 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам последнего месяца лета составил 42593 единицы (-63,6%).