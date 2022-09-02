«Яндекс» попросил АВТОВАЗ о поставках автомобилей для такси

Компания «Яндекс» попросила АВТОВАЗ, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках автомобилей для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Как пишет издание Forbes, для обновления автопарка «Яндексу» ежегодно нужно 50 тыс. автомобилей, а таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом машин и запчастей для них.

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, ситуацию не спасает ни АВТОВАЗ, ни китайские производители, которые последовательно увеличивают свою долю на рынке России. Автомобили LADA в облегченной версии, без ABS и ESP – для таксопарков не выход, поскольку такой транспорт не обладает необходимым для этого уровнем безопасности. А что касается автомобилей китайских брендов, то представители автопрома из Поднебесной поголовно взялись привозить в нашу страну исключительно кроссоверы, вероятно, из-за более высокой маржинальности сегмента SUV. Однако кроссоверы – слишком дороги для использования их в такси, а, кроме того, на фоне дефицита автомобилей сегодня дилерам невыгодно поставлять машины оптом, делая при этом корпоративные скидки. Поэтому дефицит предложений для таксопарков с каждым новым месяцем будет все актуальнее.

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Фото: АВТОВАЗ