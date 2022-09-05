УАЗ начал продажи автомобилей с двигателями «Евро-0»

Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили двигателями экостандарта 1988 года («Евро-0»). С сентября внедорожники УАЗ «Хантер», микроавтобусы, фургоны и грузовички УАЗ классического семейства можно приобрести и с двигателем ЗМЗ-40906 (класса «Евро-5»), и с упрощенным агрегатом ЗМЗ-40911, пишет портал Motor.ru.

Автомобили УАЗ с неэкологичным мотором доступны в тех же модификациях, что и обычные, однако заказать блокировку дифференциала заднего моста для них нельзя. Стоимость девятиместного микроавтобуса УАЗ-2206 с двигателем «Евро-0» снижена на 25 тыс. рублей, для всех остальных типов кузова экономия составит 20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что двигатель ЗМЗ-40911 изначально разрабатывался под соответствие экостандартам «Евро-3» и «Евро-4», ведь автомобили класса «Евро-0» в России запретили продавать еще в 2005 году, а в Европе этот стандарт вне закона с 1992 года. Однако в мае этого года правительство нашей страны временно разрешило российским автопроизводителям выпускать неэкологичный транспорт, при этом до сих пор все новые автомобили соответствовали нормам не ниже «Евро-2».

Напомним, Ульяновский автозавод уже не первый раз предлагает согласиться на упрощенную конструкцию в обмен на скромную скидку. В июне внедорожники УАЗ «Патриот» лишились системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», при этом их цена не изменилась, а отсутствие одной или двух подушек безопасности на УАЗе оценили в 10 тысяч или 20 тыс. рублей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года в России было куплено 5795 внедорожников УАЗ, что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ «Патриот» с показателем 4212 реализованных машин (-42%).

Во сколько обходится содержание «уазиков» и других автомобилей - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ