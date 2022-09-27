Isuzu может прекратить производство в России

Японский автоконцерн Isuzu, имеющий производственные мощности в Ульяновске, рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в России. Об этом сообщила японская газета Yomiuri, по данным которой, компания может принять соответствующее решение из-за невозможности поставок компонентов на свое предприятие «Исузу Рус». Напомним, завод приостановил производство автомобилей весной текущего года после начала военной операции РФ на территории Украины, пишет агентство «Интерфакс».

Компания «Исузу Рус» (бывшая «Соллерс-Исузу») с 2006 года занимается производством и продажей полного модельного ряда коммерческой техники Isuzu через дилерскую сеть в России. Модельный ряд предприятия «Исузу Рус» в Ульяновске включает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн. Проектная мощность завода составляет 5 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в производственную площадку «Исузу Рус» достигли почти 200 млн рублей.

В мае 2018 года «Исузу Соллерс» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривало создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составлял свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР.

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Фото: Isuzu