В России стартовало производство электромобилей Evolute

Завод «Моторинвест» в Липецкой области (г. Елец) сегодня дал старт серийному производству электромобилей Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года. До конца нынешнего года в линейке Evolute появятся еще кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.
Отметим, что производственный план липецкого завода предусматривает выпуск в 2022 году 2 тыс. электромобилей указанных моделей. В следующем году на предприятии «Моторинвест» также начнется производство кросс-купе I-Jet.
Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей.
Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей.
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Фото: АВТОСТАТ