В России стартовало производство электромобилей Evolute

Завод «Моторинвест» в Липецкой области (г. Елец) сегодня дал старт серийному производству электромобилей Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года. До конца нынешнего года в линейке Evolute появятся еще кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.

Отметим, что производственный план липецкого завода предусматривает выпуск в 2022 году 2 тыс. электромобилей указанных моделей. В следующем году на предприятии «Моторинвест» также начнется производство кросс-купе I-Jet.