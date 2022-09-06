Рынок новых автобусов в августе показал рост

В августе нынешнего года объем рынка новых автобусов в России составил 1000 единиц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 20% больше, чем в июле, и на 11% выше результата августа 2021 года.

Лидером этого рынка остается отечественный производитель PAZ, на долю которого в последний месяц лета пришлось 26% от общего объема, что составляет 262 купленных автобуса. При этом год назад доля данной марки была почти вдвое больше (49%).

В ТОП-5 рынка автобусов по итогам августа попали еще три российских бренда и один китайский – NEFAZ (197 шт.), LIAZ (177 шт.), Volgabus (161 шт.), Yutong (102 шт.). Показатели каждой из оставшихся марок составляют менее сотни экземпляров.

Несмотря на лидерство PAZ, в модельном рейтинге августа первенствует NEFAZ 5299 с результатом 197 купленных автобусов. Далее следуют PAZ 3204 и LIAZ 4292 (118 и 110 шт. соответственно). Кроме них, в пятерку лидеров вошли PAZ 3205 (99 шт.) и Volgabus 4298 (85 шт.).

Эксперты также отмечают, что за 8 месяцев нынешнего года в нашей стране было куплено 8,2 тыс. новых автобусов – на 3% больше, чем в январе – августе 2021-го.

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Фото: НЕФАЗ