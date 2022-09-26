«Автотор» готовится к выпуску новых моделей вместо Hyundai и Kia

Калининградский завод «Автотор» в сентябре завершит выпуск автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих и переналадит производство под новые проекты, которые планируется запустить в ноябре.

Об этом заявил основатель «Автотора» Владимир Щербаков, отметив, что при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с нынешними партнерами, пишет газета «Коммерсант». Напомним, помимо Hyundai и Kia на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек.

По словам В. Щербакова, в 2023 году «Автотор» также планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в 2023 году «Автотор» рассчитывает выйти на уровень производства в 50 - 70 тыс. автомобилей и наращивать объемы выпуска в дальнейшем. По итогам 2021 года калининградский завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности.

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Фото: «Автотор»