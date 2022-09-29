В Россию с начала года импортировано более 100 тысяч новых автомобилей

За восемь месяцев 2022 года в Россию было импортировано более 100 тыс. новых автомобилей против порядка 200 тыс. машин за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, отметив, что импорт новых иномарок в нашу страну не останавливался. По его словам, доля импорта на российском авторынке не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила порядка 20%.

Ранее правительство разрешило параллельный импорт, который позволяет ввозить в Россию товары из составленного Минпромторгом списка, пишет агентство «Прайм». В нем 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные – Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и другие. При этом правительство упростило правила регистрации ввозимых из-за границы автомобилей для юридических лиц, временно отменив требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и получения ОТТС.

По мнению директора по развитию компании «Автополе» Сергея Вайнера, параллельный импорт в новых условиях без ОТТС полностью не заместит централизованный с точки зрения объемов поставок, которые ранее осуществлялись официальными импортерами. Доля параллельного импорта составит не более 20 – 30%, т.е. он не способен полностью решить проблему дефицита. Исходя из расчетов себестоимости, параллельный импорт будет выгоден только в премиальном сегменте. Отток автомобилей массового сегмента неизбежен, в связи с высокими дополнительными издержками. Таким образом, основу рынка новых автомобилей, несомненно, составят китайские производители, которые продолжают и увеличивают централизованный импорт.

«Субъективное ощущение объема ввоза официальными дилерами автомобилей – порядка 2 – 3 тыс. штук ежемесячно. Безусловно, наибольшее распространение будут иметь автомобили премиум-сегмента, потому что независимо от стоимости автомобиля, что Volkswagen Polo, что Mercedes G63, будут занимать одно машиноместо на пароме или автовозе. Поэтому логистика примерно одинаковая, но возможность продать и получить более значимую маржинальность на более дорогих автомобилях, безусловно, выше», – комментирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что наиболее выгодный ввоз новых иномарок можно осуществить через ОАЭ и другие страны Персидского залива, Южную Корею, Азербайджан и Китай, а также страны ЕАЭС – Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию. Единственным минусом ввоза запрещенных в России моделей является отсутствие адаптации автомобилей к российским условиям. Многие из них не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова, а также зимнего пакета опций в салоне. Например, автомобили для рынка ОАЭ лишены печки, как таковой.

Подробнее о том, на каких условиях будет предоставляться гарантия на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АвтоСпецЦентр»