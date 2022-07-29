Параллельный импорт: какие автомобили выгодно ввозить «всерую»?

Правительство упростило правила регистрации ввозимых из-за границы автомобилей для юридических лиц, временно отменив требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и получения ОТТС. Поможет ли эта мера улучшить ситуацию с доступностью на российском авторынке в условиях отсутствия официальных поставок новых машин? И в каком сегменте (массовом или премиальном) поставки по схеме параллельного импорта могут получить наибольшее распространение? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. В преддверии мероприятия мы обсудили тему параллельного импорта с ведущими автодилерами.

Денис Мигаль, генеральный директор, сеть автосалонов Fresh Auto:

- Отмена необходимости получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС) от производителя при ввозе партии новых машин юридическим лицом значительно упростила систему параллельного импорта для представителей российского авторитейла. Это позволит расширить ассортимент авторынка всеми теми машинами, которые поставлялись в Россию до конца февраля 2022 года, а также новыми моделями, которые ранее не были представлены в нашей стране. При этом насыщение рынка новыми автомобилями, возможно, позволит снизить их стоимость, так как раньше многие недобросовестные игроки увеличивали прайсы в несколько раз, пользуясь именно дефицитом машин. Однако значительного снижения цен ожидать не стоит, ведь закупка авто по-прежнему происходит в долларах, что отражается на конечной стоимости. Еще одна трудность для ритейла при ввозе машин без одобрения производителя – гарантийные обязательства, от которых отказались импортные бренды, принявшие решение покинуть российский рынок. Однако я считаю, что дилеры смогут взять и полностью обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание.

Среди новых иномарок, ввезенных при помощи параллельного импорта, наибольшим спросом, скорее всего, будут пользоваться премиальные авто, однако поставляться они будут в ограниченном количестве по причине высокой стоимости и довольно небольших объемов продаж. Дилерам выгоднее ввозить массовые модели, которые быстро распродаются. При этом важна и конечная стоимость авто, которая складывается из разных составляющих – мощность, а также статус заказчика – физическое или юридическое лицо. Например, новый Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым двигателем в Таиланде можно приобрести за 2,24 млн рублей и это будет почти на 2 млн дешевле, чем в России – от 4,3 млн рублей, даже с учетом пошлины.

Наиболее выгодный ввоз новых иномарок можно осуществить через ОАЭ и другие страны Персидского залива, Южную Корею, Азербайджан и Китай, а также страны ЕАЭС – Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию. Единственным минусом ввоза запрещенных в России моделей является отсутствие адаптации автомобилей к российским условиям. Многие из них не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова, а также зимнего пакета опций в салоне. Например, автомобили для рынка ОАЭ лишены печки, как таковой.

В июле 2022 года нехватка запчастей уже стала ощущаться почти во всех российских сервисных центрах. При этом в вопросе комплектующих параллельный импорт работает более эффективно, нежели в авторитейле. Пока тех объемов параллельного импорта, которые удалось наладить, недостаточно – в страну попадает только 10 – 15% от спроса российских потребителей.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Субъективное ощущение объема ввоза официальными дилерами автомобилей – порядка 2 – 3 тыс. штук ежемесячно. Безусловно, наибольшее распространение будут иметь автомобили премиум-сегмента, потому что независимо от стоимости авто, что Volkswagen Polo, что Mercedes G63, будут занимать одно машиноместо на пароме или автовозе. Поэтому логистика примерно одинаковая, но возможность продать и получить более значимую маржинальность на более дорогих автомобилях, безусловно, выше.

Вариантов ввоза не особенно много – это, безусловно, ОАЭ и это лидер, это европейские страны и там сложно сказать, какая страна является лидером. Думаю, что это Германия, как самый большой автомобильный рынок в Европе. Уже есть такое понятие как «летняя комплектация» – ее применяют для автомобилей из ОАЭ. В силу климатических специфик мы понимаем, в чем различия – наличие двух кондиционеров повышенной мощности, сниженный радиатор на отопитель, отсутствие подогрева руля и зачастую сидений и так далее… а также, конечно, смазочные материалы, которые применимы для теплых стран.

Нельзя сравнивать поставки от официальных импортеров и поставки по параллельному импорту, потому что импортеры не поставляют автомобили, и ценообразование в силу колебаний валюты и прочих моментов давно уже не соответствует тому, что было до конца февраля. Да и слова о параллельном импорте надо убирать из лексикона – это напоминает контрабанду. Идут поставки автомобилей, и цена на эти автомобили соответствует рынку на текущий момент.

Параллельный импорт запчастей никак не решит проблемы по гарантийному ремонту. Вряд ли получится как в авиаотрасли – покупать доноров для дальнейшей разборки. Но это взгляд на сейчас – возможно, если будут ужесточения по поставкам запчастей, то мы и это сможем наблюдать в наших сервисах. Однако я считаю, что в ближайшее время наступит оттепель, и частично режим ограничений на детали, влияющие на безопасность полетов и автомобильное движение, будут смягчены.

Вера Павлова, PR-менеджер, Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры):

- РОАД ведет работу по налаживанию работы параллельного импорта в двух направлениях: импорт как самих автомобилей, так и запасных частей/комплектующих. Если по импорту запасных частей мы находимся в постоянном диалоге с Минпромторгом по расширению кодов номенклатуры и линейки брендов, то по импорту автомобилей для юридических лиц не было работающей схемы.

Наряду с ОТТС (одобрение типа транспортного средства) и СБКТС (свидетельство о безопасности транспортного колесного средства) появилась возможность оформления ЗоОЕТС (заключение об оценке единичного транспортного средства), выдаваемого исключительно НАМИ в отношении автомобилей, не оборудованных системами экстренного вызова.

В соответствии с обновленными Правилами необходимо отработать практическую сторону вопроса, в том числе, межведомственное взаимодействие госорганов и уполномоченных лиц в части таможенного оформления и выдачи ЭПТС (особенно в отношении автомобилей, импортируемых из государств-членов ЕАЭС).

Пока мы можем говорить лишь о небольших объемах параллельного импорта автомобилей через частных лиц, которые не покрывают существующий дефицит. Да и не стоит ждать, что хлынет поток машин, когда эти проблемы будут решены. Ведь удлинение логистических цепочек существенно сказывается на конечной стоимости автомобиля. Что касается масс-маркета, мы надеемся на возобновление в полном объеме производств внутри нашей страны. Тем более сейчас государство анонсировало достаточно серьезные меры поддержки как покупательской активности, так и производства.

Сергей Вайнер, директор по развитию, компания «Автополе»:

- Первый позитивный момент, Минпромторг начал в разы быстрее реагировать на ситуацию и на обращения делового сообщества – это видно, и это не может не радовать. Минпромторг дает не просто ответы и отписки на обращения, а инициирует изменения в нормативную документацию. Второй позитивный момент – ОТТС и разрешения правообладателей на ОТТС теперь не нужны, что упрощает процесс. На этом позитив заканчивается, так как дальше Минпромторг заявляет о введении новых транспортных сертификатов, которые будет выдавать НАМИ. К сожалению, процедура получения сертификатов пока не разъяснена, однако среди делового сообщества есть информация, что процедура будет достаточно тяжеловесной, то есть пакет документов будет объемным. С одной стороны, появилась формальная возможность ввозить автомобили без классических ОТТС, но с другой – появляется новая процедура получения сертификатов и, в какие сроки это все будет реализовано, пока неясно.

Сейчас те, кто занялся параллельным импортом, находятся в поиске оптимальных маршрутов, поставщиков и партнеров. Да, определенное количество автомобилей уже въезжает по схеме параллельного импорта, но я бы не спешил это так называть – пока это пробные поставки, в ходе которых дилеры оттачивают маршруты, осознанно сталкиваются с проблемами и вопросами, накапливают опыт.

Параллельный импорт в новых условиях без ОТТС полностью не заместит централизованный с точки зрения объемов поставок, которые ранее осуществлялись официальными импортерами. Замещение произойдет в какой-то части, будет это 20% или 30%, увидим в будущем. Но одно можно предположить точно: параллельный импорт не способен полностью решить проблему дефицита. Исходя из расчетов себестоимости, параллельный импорт будет выгоден только в премиальном сегменте. Отток автомобилей массового сегмента неизбежен, в связи с высокими дополнительными издержками. Основу рынка новых автомобилей, несомненно, составят китайские производители, которые продолжают и увеличивают централизованный импорт.

Если говорить о стоимости автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, то необходимо внести ясность, какие периоды участвуют в сравнении. На данный момент все дилеры завысили цены на автомобили, и это произошло из-за прекращения новых централизованных поставок. Если мы будем сравнивать стоимость новых автомобилей с январем – февралем 2022-го, то, конечно же, стоимость ввезенных автомобилей по параллельному импорту будет выше. В стоимости учитываются следующие показатели: курс доллара, затраты на транспортировку, растаможка и др. Естественно, вариант локального производства должен быть по стоимости ниже, но и там есть свои нюансы.

Гарантийное обслуживание автомобилей – это дорого, и это может существенно отразиться на стоимости автомобиля. Немногие дилеры пойдут на предоставление полной гарантии, поэтому можно сделать вывод, что будет два вида гарантии на импортированные авто: без гарантии и с частичной гарантией от дилера.

На мой взгляд, ввезенные по параллельному импорту автомобили будут пользоваться спросом у лояльных клиентов-приверженцев марок. Клиенты, менее лояльные к брендам, будут рассматривать альтернативные варианты среди корейских и китайских марок. Последние стремительно развиваются и выходят в новые сегменты российского рынка – начиная от бюджетного и заканчивая люксовым. По моим предположениям, в течение 1 – 1,5 лет китайские производители займут долю российского автомобильного рынка в 30 – 35%, так как их скорость и амбиции позволяют им это сделать.

Что касается запчастей, у меня ответ однозначный – параллельный импорт запасных частей способен решить проблему дефицита при гарантийном обслуживании. Риски контрафакта на российском рынке были всегда, и, возможно, сейчас в какой-то степени они повысятся, но они не способны перевесить решения более важной проблемы – а именно, обеспечения рынка запасными частями для автомобиля. Дилерское сообщество так же, как и правительство, не заинтересованы в распространении контрафакта и контрабанды.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- Ранее у каждого автопроизводителя была серьезная аргументация – единая ценовая политика и система гарантии по всей России. То есть можно было купить автомобиль в одном городе, а обслуживаться в другом. Также дистрибуция делала массовые рекламные кампании, автомобильные бренды продвигали свои новинки. Сейчас же автодилеры не могут себе позволить те же гарантии сервиса и мощную информационную кампанию.

На сегодняшний день дело обстоит вот так: дилер сам привез модель, сам ее продвигает и продает. Если что-то случится с автомобилем, то владелец может приехать только к конкретному дилеру, у которого он его и покупал. В связи с этим путешествия по стране и любые передвижения между городами становятся проблематичными. К сожалению, такая несистемная работа не отражает цивилизованную бизнес-модель, которая складывалась десятилетиями на российском рынке.

Сейчас можно сыграть на разнице курса, однако это интересно только в краткосрочной перспективе. Это соответствует кустарному уровню перекупщиков и вовсе не отвечает уровню официальной дилерской сети.

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