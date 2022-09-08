АВТОВАЗ рассказал об импортозамещении комплектующих для LADA

АВТОВАЗ продолжает искать альтернативных поставщиков компонентов для автомобилей LADA взамен тем, которые перестали сотрудничать с российским автопроизводителем из-за санкций. По состоянию на сегодняшний день импортозамещение на АВТОВАЗе завершено на 66%, то есть предприятию предстоит найти замену примерно 1,5 тыс. компонентам из 4,5 тысячи, из которых собран автомобиль. Об этом в интервью «РБК» рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в августе было куплено 15737 легковых автомобилей LADA (-31,5%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». По итогам восьми месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 99301 машины, что на 60,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОВАЗ