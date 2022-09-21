Российский автопром с начала года сократился на 60%

По итогам восьми месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло порядка 420 тыс. автомобилей, что на 60% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, отметив, что динамика производства в целом соответствует рынку, а доля автомобилей, выпущенных в России, в общем объеме продаж составила около 80%.

По словам Альберта Каримова, объем производства легковых автомобилей в январе - августе сократился на 64% и составил 321 тыс. единиц. Меньше других пострадал сектор грузовых автомобилей и автобусов, где снижение составило порядка 14%, пишет агентство «ТАСС». При этом производство за август по отношению к июлю динамично восстанавливается: выпуск автомобилей всех типов составил 37 тыс. штук, что на 26% превышает показатель за июль.

Напомним, среди производителей легковых автомобилей в настоящее время продолжают работать АВТОВАЗ, УАЗ, тульский завод Haval и частично «Автотор», в то время как конвейеры остальных предприятий остаются в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Что касается грузовых автомобилей, то на сегодняшний день их выпуск ведется на Горьковском автозаводе, КАМАЗе и автозаводе «Урал».

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Фото: АВТОВАЗ