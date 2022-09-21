По госпрограммам стимулирования спроса продано 20 тысяч автомобилей

В рамках программ льготного автокредитования и лизинга, которые были запущены в середине июля 2022 года, на сегодняшний день реализовано около 20 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, пишет агентство «ТАСС».

Согласно условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ.

Напомним, государственные программы льготного автокредитования и лизинга были запущены в середине июля, их общий бюджет составляет 20,7 млрд рублей. По оценкам Минпромторга РФ, до конца 2022 года будет продано не менее 50 тыс. машин по программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.

«Программа льготного кредитования является сегодня одним из драйверов роста авторынка. К примеру, в «Открытие Авто» с начала действия программы выдано уже более 900 автокредитов на сумму свыше 600 млн рублей. Также мы ожидаем, что в самое ближайшее время часть китайских брендов, таких как Haval, смогут выдаваться по льготной программе автокредитования, что дополнительно подтолкнет спрос», говорит заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов. По его мнению, если покупатель рассматривает покупку автомобиля, попадающего под субсидию, то однозначно покупку стоит совершать в этом году до окончания программы. Ожидать более привлекательных ставок или скидок ближе к концу году или в 2023 году не стоит.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг намерен продлить госпрограммы льготного автокредитования и лизинга. Так, планируется направить на эти программы 9,8 млрд рублей в следующем году, 17 миллиардов в 2024-м и 19 миллиардов в 2025-м. Таким образом, власти рассчитывают простимулировать реализацию около 190 тыс. автомобилей.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».