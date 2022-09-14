АВТОВАЗ разрешил дилерам продавать китайские автомобили

АВТОВАЗ разрешил своим дилерам продавать автомобили китайских марок. Об этом порталу 110km рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

«Когда наш модельный ряд был полным, он, естественно, помогал дилерам «складывать» экономику. Поэтому мы запрещали своим партнерам продавать машины других марок. Сегодня, как все мы знаем, ситуация изменилась, и поэтому на какое-то время идем им навстречу, разрешаем совмещать продажи разных марок. Правда, с одним важным условием – не в ущерб бренду LADA, с полным соблюдением наших технологических стандартов», – заявил топ-менеджер АВТОВАЗа.

Как пишет «Российская газета», некоторые дилеры LADA не только предлагают покупателям наряду с продукцией АВТОВАЗа китайские машины, но и размещают автомобили в одних шоу-румах. Так, в одном из автосалонов LADA в Подмосковье появились модели DFM. Стоит отметить, что дилеры АВТОВАЗа также продают уже Chery и FAW.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на середину июля 2022 года в России насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей и LCV китайских марок – это в 1,5 раза больше общего числа дилеров российских брендов (541). При этом до 2013 года включительно у отечественных марок всегда было больше автоцентров, чем у «китайцев». Начиная же с 2014 года ситуация развернулась в обратном направлении.

Среди «китайцев» по количеству дилеров лидирует Chery – 149. Также более сотни автоцентров имеют Haval и Geely (119 и 104 соответственно). У JAC насчитывается 89 дилерских центров, у Changan и FAW – по 86, у EXEED – 63. Остальные производители из КНР располагают менее чем 50 автосалонами. Крупнейшей же дилерской сетью на российском рынке среди всех брендов обладает LADA – на середину июля у нее числилось 307 автоцентров.

Фото: «Российская газета»