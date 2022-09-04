Evolute представил в Москве три новых электромобиля

Российский бренд Evolute представил в Москве три серийных модели электромобилей – седан Evolute i-Pro, кроссовер i-Joy и кросс-купе i-Jet. Презентация моделей состоялась на Велофестивале 2022 года.

Как пишет «Газета.Ru», длина Evolute i-Pro составляет 4680 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 163 л.с. Разгон от 0 до 100 км/час занимает 9,5 секунды. На одном заряде батареи седан способен проезжать до 420 км.

Электромобиль Evolute i-Joy оборудован электродвигателем мощностью 176 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно за полчаса. Характеристики модели Evolute i-JET не разглашаются.

Ранее стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест».

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

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Фото: Evolute