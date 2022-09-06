«Соллерс Авто» запустит новый собственный автомобильный бренд

Компания «Соллерс Авто» намерена запустить новый собственный бренд «Соллерс», который будет развиваться наряду с УАЗом. Об этом заявил гендиректор группы Николай Соболев, добавив, что о первых проектах, которые планируется локализовывать под этим брендом, должно быть объявлено в ближайшее время. По его словам, на мощностях СП российского автоконцерна с американским Ford, а также японскими Mazda и Isuzu планируется запуск новых проектов, пишет агентство «Интерфакс».

В свою очередь, акционер «Соллерс Авто» Зоя Каика сообщил, что компания продолжает видеть перспективы партнерства с китайским автопроизводителем Chery, но на базе Ульяновского автозавода оно уже невозможно из-за санкционных рисков.

Напомним, «Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford Motor Company («Соллерс Форд») и Mazda Motor Corporation («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла – «Соллерс Инжиниринг».

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с санкциями в отношении России – содержится у нас на сайте под тэгом санкции.

Фото: «Соллерс»