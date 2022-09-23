Автомобили Haval стали доступны по программам господдержки

Автомобили Haval включены в программы господдержки – льготного кредитования и льготного лизинга. Это стало возможным в том числе благодаря наличию СПИК с обязательствами по локализации производимой продукции, сообщает пресс-служба «Хавейл Моторс Рус».

Так, с 21 сентября 2022 года компактный кроссовер Haval Jolion стал доступен по льготным автокредитам. В рамках госпрограммы эту модель можно купить в комплектациях Comfort (1 млн 899 тыс. руб.) и Elite (1 млн 999 тыс. руб.) со скидкой в 20%, а на Дальнем Востоке – в 25%. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

С 16 сентября 2022 года все модели Haval также участвуют в госпрограмме льготного лизинга, в рамках которой клиенты могут получить автомобиль Haval в финансовую аренду с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от его стоимости. Максимальная скидка по льготному лизингу не превышает 500 тыс. рублей на одно транспортное средство. Ограничений по количеству и сумме субсидий на одного лизингополучателя не предусмотрено. Для получения автомобиля по программе необходимо заключить договор лизинга с компаниями-участниками государственной программы. Срок договора должен составлять не менее 12 месяцев.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

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Фото: Haval