АВТОВАЗ запустил три новых проекта

АВТОВАЗ запускает три новых проекта: это «семейство автомобилей на новой платформе», «автомобили на альтернативных источниках энергии», а также «мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование». Это следует из приказа тольяттинского автогиганта, опубликованного пабликом «Нетипичный АВТОВАЗ».

Как пишет портал Motor.ru, сфера первого проекта в документе не конкретизирована, однако речь, по всей видимости, идет о XJO – новом семействе бюджетных машин на французской платформе CMF-B. Второй касается разработки электрического e-Largus, а третий объединяет работы по программам Sport и CNG.

Стоит также отметить, что помимо организации новых проектов, АВТОВАЗ актуализировал действующие – это «семейство автомобилей Vesta», «семейство автомобилей Granta» и «семейство автомобилей Niva и Largus». При этом из перечня исключили проект «семейство автомобилей XRAY» в связи с тем, что эту модель окончательно отправили в отставку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – кроссовера на платформе LADA Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, которые должны встать на конвейер в 2024 – 2025 годах. Что касается ближайших производственных планов, при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, АВТОВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых машин. В 2023 году АВТОВАЗу поставлена задача произвести до 500 тыс. автомобилей LADA.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ