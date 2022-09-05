АВТОВАЗ реализовал 12 тысяч автомобилей LADA в упрощенных комплектациях

АВТОВАЗ, который с июня выпускает свои модели в упрощенных комплектациях, на сегодняшний день реализовал примерно 12 тыс. автомобилей, произведенных в соответствии с новым техническим регламентом. Из них 11 тысяч – автомобили LADA Granta и около 1 тысячи – LADA Niva Legend. Также в конце августа стартовали продажи LADA Niva Travel. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

«Стоит сказать, что начались отгрузки LADA Granta с подушками безопасности. Этот автомобиль имел большие сложности с комплектующими, и наша задача сегодня – удовлетворить рыночный спрос, который сложился по таким машинам. Мы уже достигаем плановых цифр, и это порядка 10 тысяч автомобилей и более», – сообщил Дмитрий Костромин.

Напомним, помимо подушек безопасности, в оснащении LADA Granta также вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

По словам Дмитрия Костромина, в 2023 году АВТОВАЗ готов произвести до 500 тысяч автомобилей. Но все будет зависеть от потребностей рынка, от экономической и технологической ситуации в стране и мире.

«Что касается прогнозов рынка, то в базовом сценарии мы ожидаем плавное восстановление. Следующий год будет лучше, чем этот. При этом автомобильный рынок в 2023 году в основном будет состоять из автомобилей LADA и китайских марок. Возможно, что и другие бренды восстановят свое производство, но мы не боимся конкуренции», – заявил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Следующим должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0.

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Фото: АВТОВАЗ