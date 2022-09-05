Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»

«Одна из главных задач – увеличение доли рынка»

В условиях непростой экономической ситуации, которая сегодня сложилась в стране, АВТОВАЗ продолжает свою работу и остается безоговорочным лидером российского авторынка. Предприятию удалось не только запустить производство, но и существенно нарастить рыночную долю. О приоритетах компании, ситуации на авторынке, мерах поддержки, развитии дилерской сети и перспективных моделях LADA в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

- Вы не так давно приступили к исполнению своих новых обязанностей. Мы поздравляем вас и желаем успехов на новой должности! А можете рассказать, какие основные задачи поставлены перед вами?

- Спасибо за поздравления. Наша первоочередная задача – это сохранение коллектива. В последние годы, как мне кажется, не хватало прямого общения трудового коллектива с руководством АВТОВАЗа. В связи со структурными изменениями, у людей возникли вопросы, с которыми надо работать. Сейчас я стараюсь их решать вместе с профсоюзом АВТОВАЗа.

Вторая задача, которую мы решаем совместно с инжинирингом, закупками, производством – это восстановление производства нынешнего модельного ряда и работа над новым. Имеющуюся маркетинговую стратегию мы адаптируем с учетом текущих обстоятельств. Мы уверены – у нас все получится!

С учетом обстоятельств, которые сейчас сложились на российском рынке, третья задача, которая стоит перед АВТОВАЗом – увеличение доли рынка. Здесь важна слаженная работа всей команды предприятия. Увеличим производство – увеличим и долю рынка. Это прямая зависимость на сегодняшний день.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на российском авторынке? Сколько времени может уйти на его восстановление, к примеру, до уровня февраля?

- Ситуация сложилась непростая, и выходить из нее мы будем постепенно. Технологический и логистический кризисы, к сожалению, пока никуда не исчезли. Глобальный дефицит с электронными компонентами продолжается – несмотря на то, что мировой автомобильный рынок снижается. Это влияет на АВТОВАЗ.

Возвращаясь к текущей ситуации, я хотел бы поблагодарить наших коллег из Минпромторга, которые совместно с Минфином возобновили программу льготного кредитования, которая сегодня помогает рынку. Также у нас есть хорошие наработки, которые в среднесрочной перспективе дадут предприятию хорошие результаты. Но при этом мы будем восстанавливаться поступательно – резкого роста и не нужно. Резкому росту продаж лично я не очень рад. Потому что за каждым всплеском идет снижение – как на фондовом рынке.

Что касается прогнозов рынка, то в базовом сценарии мы ожидаем плавное восстановление. Следующий год будет лучше, чем этот. При этом автомобильный рынок в 2023 году в основном будет состоять из автомобилей LADA и китайских марок. Возможно, что и другие бренды восстановят свое производство, но мы не боимся конкуренции.

- Да, мы видим, что доля LADA на российском рынке новых легковых автомобилей растет – в июле, по нашим данным, она превысила 30%, а в августе уже приблизилась к 40%. В то же время растет и доля «китайцев», которая теперь находится на уровне 25%. Иными словами, уже свыше половины продаж – это LADA и китайские бренды. У остальных участников рынка доля падает – даже у корейских производителей, которые не поддерживают антироссийские санкции, но испытывают проблемы с комплектующими и не могут возобновить производство. Скажите честно, вам эта ситуация играет на руку или же вы сожалеете, что сейчас нет серьезной конкуренции на рынке?

- Нам жаль, что эти бренды пока не восстановили производство. Большое количество марок на рынке всегда подстегивает. Корейские бренды мы не считаем своими конкурентами – они своего рода партнеры по рынку. Можно считать их некими стимуляторами для нашего дальнейшего развития. Конкуренты – мы сами для себя! АВТОВАЗ сам ставит себе задачи и четко должен их исполнять, двигаться вперед, развиваться вместе с модельным рядом.

- В середине июля Правительство РФ возобновило действие программ господдержки, причем на улучшенных условиях. Бытует мнение, что от этого во многом выиграет АВТОВАЗ. Например, по программе льготного автокредитования потолок стоимости покупаемого автомобиля имеет ограничение в 2 млн рублей, что, конечно, дает доступ всей линейке LADA, оставляя за бортом иномарки. Каковы первые результаты программы? Каков портрет покупателя? По вашим расчетам, сколько примерно автомобилей LADA может быть реализовано с помощью программ господдержки? И каких еще механизмов стимулирования спроса сегодня не хватает авторынку?

- Программа льготного кредитования позволяет реализовывать все автомобили, которые производит АВТОВАЗ. Это, в свою очередь, помогает нам наращивать производство. Тем самым, мы стараемся удовлетворить потребности рынка. Планы амбициозны, но реалистичны. Благодаря госпрограмме трафик в салоны LADA вырос более чем на 50% и продолжает расти. Мы делаем все, чтобы наш клиент остался доволен.

По программе льготного кредитования на середину августа реализовано уже более 6,5 тысячи автомобилей LADA, большинство из которых – это Granta. Более 50% продаж – это автомобили, реализованные по программе «Семейный автомобиль». На втором месте по популярности – программа «Первый автомобиль». А на третьем месте – trade-in, когда покупатель сдает свой прежний автомобиль старше 6 лет и взамен приобретает новый с хорошей скидкой.

70% наших покупателей, воспользовавшихся условиями госпрограммы – это мужчины, 30% – женщины. Сегодня большинство учеников автошкол – именно представительницы прекрасной половины человечества, а значит, и наши будущие покупатели. А госпрограмма позволяет иметь в семье второй автомобиль, в том числе и за счет девушек-водителей, которые приобретают машину по программе «Семейный автомобиль».

- А в целом по нынешнему году каким может быть объем продаж автомобилей LADA? И какие планы вы ставите на 2023 год?

- Этот вопрос очень актуален. Многие автомобильные бренды, составляя свои производственные планы и прогнозируя долю рынка на следующий год, всегда старались узнать, сколько планирует продать АВТОВАЗ. Дело в том, что наша компания занимает лидирующую позицию, и зная наши планы, высчитать свою долю рынка другим автопроизводителям не составляет труда.

Скажем так, АВТОВАЗ готов произвести до 500 тысяч автомобилей в 2023 году. Но все будет зависеть от потребностей рынка, от экономической и технологической ситуации в стране и мире.

- Как на сегодняшний день выстраивается коммуникация между АВТОВАЗом и конечным потребителем?

- На запуске модели LADA Granta у нас произошли позитивные изменения в маркетинге.

Мы стали эффективнее общаться с конечными покупателями – прислушиваться к их пожеланиям. Стремились еще больше узнать, что хочет получить покупатель в конечном результате. С каждым годом мы внедряли все больше изменений в наши модели и их комплектации. Именно те, которые хотел клиент.

Это помогло сформировать нам новый имидж, поэтому мы продолжаем прислушиваться к клиентам. Нам важно совершенствовать свой имидж и удовлетворять потребности клиента.

За прошедшие 10 лет АВТОВАЗ выпустил четыре новых модели LADA – Granta, Largus, Vesta, XRAY. Это факт, о котором почему-то часто забывают… Но у нас есть не менее амбициозные планы и на следующее десятилетие. Как раз над этим команда инжиниринга трудится день и ночь.

- Летом АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta и Niva 2022 модельного года или так называемых «упрощенных» версий. Постепенно эти автомобили стали пополняться нужными и полезными опциями: появился кондиционер, затем стали устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, на очереди – ABS… А можете сказать, сколько уже было продано автомобилей 2022 модельного года? И в каких регионах их в основном покупали?

- На сегодняшний день продано примерно 12 тысяч автомобилей, произведенных в соответствии с новым техническим регламентом. Из них 11 тысяч – автомобили LADA Granta и около 1 тысячи – LADA Niva Legend. Также 26 августа стартовали продажи LADA Niva Travel.

Стоит сказать, что начались отгрузки LADA Granta с подушками безопасности. Этот автомобиль имел большие сложности с комплектующими, и наша задача сегодня – удовлетворить рыночный спрос, который сложился по таким машинам. Мы уже достигаем плановых цифр, и это порядка 10 тысяч автомобилей и более.

Сегодня наша дилерская сеть представлена практически по всей стране, поэтому машины отгружаются и реализуются во всех дилерских центрах.

- Ранее вы возглавляли дирекцию по управлению дилерской сетью и продажами. АВТОВАЗ по-прежнему обладает крупнейшей дилерской сетью – сегодня в России работает чуть более 300 дилеров LADA. Учитывая текущую ситуацию на рынке, компания предлагает некие меры поддержки своим дилерам? И, на ваш взгляд, какое количество дилеров LADA сегодня наиболее оптимально?

- Одна из задач АВТОВАЗа на сегодняшний день – удовлетворить спрос покупателей, при этом мы не забываем и о своих партнерах, которые нам помогают удовлетворять данный спрос практически в любом уголке страны. Мы постоянно разрабатываем и внедряем инструменты поддержки дилеров в зависимости от состояния рынка и экономической ситуации в стране.

- Есть ли у компании планы по расширению дилерской сети? Если да, то какие регионы могут быть охвачены? Возможно, на этот процесс как-то повлияет и уход Renault с российского рынка – известно, что гарантийное обслуживание автомобилей французской марки теперь ляжет на дилеров LADA. Справится ли нынешняя сеть с этим?

- Ежегодно в дилерской сети происходят изменения, но это, как правило, качественные изменения, а не количественные. В этом году планируется ряд открытий дилерских центров LADA. Дилеры даже в такие сложные времена продолжают выполнять свои обязательства по реконструкции и строительству новых автосалонов.

С брендом Renault нас связывает очень долгое сотрудничество. Мы обязательно рассмотрим, кто из дилеров французского бренда может стать нашим новым партнером.

- В какую сторону будет двигаться модельный ряд LADA? В последние несколько месяцев прозвучал целый ряд заявлений – о новой платформе, которую разрабатывают, о новом семействе LADA, о шагах в сторону класса С, об «электро-Ларгусе», о кроссовере на базе «Весты»... Можете хотя бы немного приоткрыть завесу тайны?

- Все работы по перечисленным проектам идут. Статистика нам показывает, что сегмент SUV на сегодняшний день – самый крупный на российском рынке. Бренд LADA там полноценно не представлен (только внедорожниками Niva), но мы хотим еще активнее зайти в эту нишу. Скорее всего, такой автомобиль будет спроектирован на базе LADA Vesta.

Что касается электрического LADA Largus, то все не так однозначно. По моему прогнозу, с развитием электротранспорта сегмент LAV может сократиться, а классы В и С, наоборот – увеличиться. Но при этом не очень понятно, как будет выглядеть рынок электромобилей в России в будущем, в стране необходимо развивать инфраструктуру.

- Бытует мнение, что из модельного ряда LADA уйдет XRAY, а остальные модели останутся. Если да, то насколько это будет потерей для бренда? И что планируется взамен LADA XRAY? Кроссовер Duster под маркой LADA? Если так, то когда реально его ожидать? Ведется ли сегодня какая-то реальная работа в этом направлении?

- Производство LADA XRAY до конца года пока не планируется, так как есть большая зависимость от иностранных комплектующих. Поэтому сейчас команды инжиниринга и закупок сконцентрированы на тех моделях, которые находятся в большем приоритете для компании.

Что касается в целом судьбы LADA XRAY, а также тех моделей Renault, которые по соглашениям мы могли бы собирать в России, то эти вопросы будут отдельно обсуждаться на совете директоров, приуроченном к защите стратегии.

- Останутся ли в планах АВТОВАЗа проекты, связанные с развитием «газовых» версий LADA? Как вы считаете, почему это направление в стране развивается не так активно? Ведь в России много запасов газа, есть «Газпром» – крупнейший в мире поставщик…

- В модельной линейке LADA есть две газовые модификации CNG – Vesta и Largus. Этот проект мы реализуем с компанией «Газпром» довольно давно. Он не заморожен и идет параллельно с запуском LADA Vesta и LADA Largus. Сейчас рассматриваем все варианты продолжения проекта совместно с Группой компаний «АТС».

У компании «Газпром» есть стратегия развития в данном направлении до 2026 года, включая появление множества новых газовых заправочных станций. АВТОВАЗ с учетом этого планирует развитие своего модельного ряда.

- И последнее: вы уже более 10 лет работаете в системе АВТОВАЗа. За это время наверняка опробовали все модели LADA. Какая из них вам понравилась больше всего? А на каком автомобиле LADA вы ездите сейчас?

- Я родился в Восточной Сибири, там, где до сих популярен японский автомобиль с правым рулем. В далеком 2013 году я принял участие в автопробеге от Владивостока до Калининграда за рулем LADA Kalina, и с тех пор мы с LADA шагаем вместе, развиваемся, улучшаемся, молодеем… Kalina, Granta, Vesta – все эти автомобили эксплуатировались мной повседневно.

В настоящее время у меня седан LADA Vesta с вариатором и госномерами Иркутской области. На этом автомобиле я езжу и в командировки, и по городу. Абсолютно им доволен!