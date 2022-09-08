Подмосковный завод Mercedes-Benz может купить автопроизводитель из Китая

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может перейти к китайскому автопроизводителю. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сообщил губернатор Московской области, не назвав потенциального покупателя.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, это может быть китайская компания BAIC, у которой в Китае есть совместное предприятие с Mercedes-Benz. «В этом случае на подмосковном заводе можно наладить производство моделей Mercedes-Benz предыдущих поколений под брендом BAIC. Например, кроссовера GLK. При стоимости в 3,5–4 млн рублей такой автомобиль точно бы пользовался спросом», – рассказал газете «Известия» эксперт.

Напомним, о том, что компания Mercedes-Benz намерена продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, стало известно в августе этого года. По данным источников газеты «Коммерсант», покупателем может стать дилер «Автодом». В Mercedes-Benz утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России, и конкретных решений пока нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта компания «Мерседес-Бенц Рус» приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления. На заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 20 тыс. автомобилей в год.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года в России было куплено 8886 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz, что на 67,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Mercedes-Benz