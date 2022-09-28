Иранский автопром проявил интерес к российскому рынку

Минпромторг заявил об интересе иранских автопроизводителей к российскому рынку. По словам замглавы министерства Альберта Каримова, Россия открыта к такому сотрудничеству, пишет агентство «ТАСС».

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, благодаря оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro, такие как кроссовер Rira, компактные седаны Tara и Samand, а также седан под названием KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor, могут заменить не только европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские автомобили массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

«Сейчас партнерские взаимоотношения, пожалуй, почти во всех сферах определяет геополитическая обстановка, поэтому потенциально сотрудничество России на авторынке возможно с любой из дружественных стран, в которой есть производство автомобилей в промышленных масштабах. Важно, чтобы возможные партнеры учитывали специфику российского климата – несмотря на всю ценовую привлекательность, стоит понимать, что сборка машин в теплых странах не рассчитана на российские условия, и эти автомобили могут потребовать частичного переоснащения», – резюмирует директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Iran Khodro