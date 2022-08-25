Каковы перспективы иранских автомобилей в России?

Автопроизводители из Ирана объявили о планах экспорта в нашу страну, которые подкреплены политическими договоренностями на высшем уровне. Какие ушедшие марки сможет заменить продукция иранского автопрома? Насколько она будет востребована у российских потребителей, учитывая, что в основном это уже устаревшие модели? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным экспертам и дилерам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор, Радио «Автодор»:

- У Ирана был опыт работы на российском рынке лет 15 назад, не слишком удачный. Они поставляли нам седан Iran Khodro Samand, построенный на платформе Peugeot 405. Увы, по конструкции машина уже к тому времени устарела, отличалась невысоким качеством сборки и была дороже, чем другие бюджетные иномарки, собранные в России. И сейчас, если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Иных вариантов я не вижу.

Что касается моделей, я не ожидаю «второго пришествия» модели Samand (хотя ее по-прежнему производят). Скорее, речь может идти о новинках компании Iran Khodro. У нее есть новая линейка бюджетных автомобилей, построенных на доработанной (и локализованной) платформе французского концерна PSA. Например, седан Tara, который по сути является перелицованным Peugeot 301. В ближайшее время компания обещает поставить на конвейер новый кроссовер Rira (на той же платформе). Есть еще и «иранский Renault Logan», который здесь продается под маркой SAIPA P90. Пару лет назад автомобиль пережил рестайлинг: дизайнеры изменили переднюю и заднюю части кузова, установили новую светотехнику, изрядно переработали салон. Эти модели (при соответствующей цене) могут заинтересовать наших покупателей.

Если же говорить про Индию, то это одна из самых быстро развивающихся стран мира с сильной промышленностью, в том числе и собственным автопромом. Между прочим, Индия по объему производства – впереди нас: на четвертом месте в мире. В стране работают десятки автозаводов, но они собирают преимущественно модели ведущих мировых компаний. Причем эти модели сильно изменены под специфические требования местного рынка. Поэтому на них останавливаться не имеет смысла. Есть еще несколько местных фирм, из которых самые известные – Tata Motors и Mahindra & Mahindra. Некоторые модели теоретически могли бы быть интересны и нам – например, хэтчбеки Tata Altroz, Punch или Nexon. Это вполне современные автомобили с интересным дизайном, но они… маленькие (меньше 4 м) и оснащены слабенькими моторами (максимум 1,2 л). Таковы требования местного законодательства… В Индии они стоят недорого, но какая будет цена по приезду в РФ?. В линейке Mahindra & Mahindra есть несколько интересных кроссоверов и внедорожников, причем были даже попытки завозить их в нашу страну. Увы, с учетом всех необходимых платежей, цены оказались неподъемными для обычных российских покупателей. А поклонники марок Toyota и Volkswagen пока не готовы переплачивать за Mahindra & Mahindra…

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- Производство автомобилей в Иране полностью локализовано. При этом простаивающих мощностей в российском автопроме сейчас предостаточно. Думаю, что при договоренностях между странами, в России может быть организовано производство иранских машин. Однако учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает.

Индийские производители, в отличие от иранских, имеют достаточно современный модельный ряд. И в случае решения о выходе на российский рынок и предложения продуктов в диапазоне от 1 до 2 млн рублей, при условии создания эффективной дистрибуции, они точно смогут занять существенную долю рынка.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Сейчас для партнерства России и Ирана в вопросах авторитейла созданы идеальные условия. Обе страны находятся под большим давлением западных санкций, а поэтому взаимодействуют в различных сферах экономики, в том числе высокотехнологичных. России подобное сотрудничество выгодно, так как оно позволит расширить ассортимент новых автомобилей в стране, заняв доли ушедших европейских брендов, и составить конкуренцию китайскому автопрому, который в последние годы чувствует себя очень уверенно в РФ. Кроме того, массовые поставки иранских машин не смогут реализоваться без локализации производства на территории нашей страны, что позволит создать новые рабочие места, привлечь к сотрудничеству специалистов, которые потеряли работу с уходом западных вендоров. Иран же, в свою очередь, получит крупный рынок сбыта, тем самым нарастив свои экспортные объемы и прибыль.

Благодаря оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro, такие как кроссовер Rira, компактные седаны Tara и Samand, а также седан под названием KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor, могут заменить не только европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские автомобили массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio). Особенно с учетом того, что у россиян уже была возможность оценить надежность и качество иранского автопрома – седан Samand уже продавался в нашей стране в середине 2000-х.

Помимо иранских автоконцернов, в российском рынке заинтересованы и производители автомобилей из Индии, поскольку индийские аналоги Alto и Dzire от Maruti Suzuki будут существенно дешевле Solaris и Rio. Также вероятны поставки кроссоверов Nexon и Harrier от концерна Тata, которому принадлежат Jaguar и Land Rover.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Мне кажется, что о планах экспорта иранских машин в Россию больше объявили наши СМИ, чем автопроизводители. Проблемы входа на российский рынок не изменились, мы сознательно стимулировали, чтобы все производители размещали сборочные производства в стране, и сейчас ситуация не стала другой. Нет дополнительных программ, по которым автопроизводители могут начать свободно поставлять на льготных основаниях автомобили в РФ. Но при этом, я уверен, что у иранских производителей действительно есть или будет интерес выхода на российский рынок. Они научились жить в режиме санкций, и их опыт для нас бесценен. Мы знаем, что несмотря ни на что на дорогах Ирана есть достаточно новые и дорогие модели премиальных и люксовых брендов. Поэтому, если у них есть свободный объем автомобилей, который они готовы поставлять на экспорт, то Россия для них является благоприятным регионом.

Перспективы пока не очевидны – нужно более внимательно тестировать иранские автомобили. Надо осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для нашего АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Я не представляю, чтобы началась сборка иранских автомобилей на территории РФ. Слишком много компонентов, которые надо локализовать, чтобы промсборка была именно в рамках СПИК. Должны быть подписаны межправсоглашения, чтобы изменить этот порядок, и тогда такой процесс возможен. В любом случае, начало будет с поставок автомобилей, собранных в Иране, если это будет доступно.

Главный вопрос, который будет для выбора конечных клиентов, – это цена. Если она будет существенно привлекательней, чем у конкурентов, российские потребители будут использовать эти автомобили как средство передвижения. Но надо не забывать, что, помимо продажи автомобилей, существует еще и дальнейшая часть этого процесса – сервис, про который почему-то все забывают. Чтобы продавать автомобили, клиент должен получить полную информацию, где будет проходить обслуживание этих машин, гарантия, страховка, кредитование и так далее.

Индия является одной из перспективных стран для экспорта автомобилей в Россию, но учитывая особенности местного климата, им будет требоваться дополнительное оснащение для поставок в нашу страну. Возможно, Вьетнам или другие страны Азии, которые имеют производства, совместные с партнерами из Европы или Китая, также могут начать поставки своих автомобилей в нашу страну.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

В текущей политической обстановке укрепление сотрудничества России и Ирана, двух подсанкционных стран, выглядит вполне ожидаемым – есть пространство для обмена опытом, в том числе в автобизнесе. Авторынок в России сейчас как никогда открыт к сотрудничеству с новыми брендами, ниша будет заполняться. Иранские автомобили могут оказаться востребованными у российских потребителей, если восточные партнеры предложат привлекательную ценовую политику, будет отстроена логистика, что обеспечит регулярные поставки.

Что касается производства иранских автомобилей, то отечественный автопром переживает колоссальную производственную перестройку, одним из векторов ее развития может стать организация локального производства иранских автомобилей – особенно, если их экспорт покажет, что спрос есть. Еще отметим, что и в условиях экспорта иранских машин, и особенно при локализации их производства, предстоит обеспечить наличие автозапчастей, а также подготовку сервисных специалистов для обслуживания таких автомобилей.

Автомобили производства Iran Khodro, объявившей о выходе на российский рынок до конца текущего года, и Saipa могут занять в России нишу бюджетных автомобилей. В самом Иране наибольшей популярностью пользуются модели Iran Khodro Samand, Iran Khodro Runna, Saipa Tiba – их ценят за функциональность и оптимальное соотношение цены и качества.

Сейчас партнерские взаимоотношения, пожалуй, почти во всех сферах определяет геополитическая обстановка, поэтому потенциально сотрудничество России на авторынке возможно с любой из дружественных стран, в которой есть производство автомобилей в промышленных масштабах. Важно, чтобы возможные партнеры учитывали специфику российского климата – несмотря на всю ценовую привлекательность, стоит понимать, что сборка машин в теплых странах не рассчитана на российские условия, и эти автомобили могут потребовать частичного переоснащения.