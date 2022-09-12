Впервые! Самыми продаваемыми в Москве стали 4 китайских модели

Самой продаваемой в Москве впервые за все годы существования российского авторынка стала китайская модель. Нaval Jolion по итогам августа занял первое место в модельном рейтинге авторынка столицы. Не менее впечатляет еще и другой факт: четыре первых места в московском модельном рейтинге августа заняли автомобили из Поднебесной. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «Электронный паспорт».

Причина очевидна: отсутствие достойной конкуренции со стороны европейских и корейских брендов на фоне санкций со стороны не дружественных в отношении к России стран: какие-то бренды приостановили поставки автомобилей в нашу страну, у других, очевидно, в наличии ограниченное количество машинокомплектов для сборки. Что касается отечественных автомобилей, то еще в июле на столичном рынке лидировала вазовская LADA Vesta, но по итогам августа она опустилась в рейтинге лишь на шестую позицию.

В результате лидерская пятерка самых популярных в Москве моделей выглядит так, как никогда раньше. На первом месте - Havаl Jolion с показателем 854 купленных автомобиля (рост объемов по сравнению с прошлым годом почти в 8 раз). На второй позиции - Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в 7 раз). Далее с большим отрывом от первой двойки - Chery Tiggo 7 Pro (382 шт.). Замыкает четверку китайских лидеров августа Geely Atlas Pro (245 шт.). На пятом месте - отечественная LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля.

В марочном рейтинге Москвы на первом месте находится китайский бренд Geely, на второй позиции - Haval, на третьем - корейская Kia. В ТОП-5 вошли также Chery и LADA.

Всего в августе объем столичного рынка составил почти 6,4 тыс. автомобилей. Это на 64% меньше. чем год назад.



Подробнее о том какие китайсте автомобили покупают в России и почему излагается в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев».