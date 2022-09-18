Рынок новых мотоциклов в августе снизился всего на 1%

На рынке новых мотоциклов в России в августе было куплено 1667 единиц мототехники, это всего на 1,3% меньше, чем в августе 2021 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные АО «Электронный паспорт». Отметим, что этот рынок показывал большое падение в апреле (-28%) и мае (-38%), но летом понемногу выровнялся: в июне снизился всего на 4%, в июле - на 6%, в августе - на 1%. А за счет хорошей динамики в 1 квартале года по итогам 8 месяцев падение составило «минус» 14% (13,4 тыс. шт.).

В августе на первое место в марочном рейтинге рынка мототехники вышел бренд Regulmoto (собственно, он еще в июле сместил индийский бренд Bajaj на вторую позицию). На фоне низкой базы в августе прошлого года Regulmoto, реализовав 278 новых мотоциклов, сумел показать рост почти в 2,5 раза. Bajaj отстал от лидера всего на 30 единиц (россияне в августе купили 248 таких мотоциклов) и, вероятно, эти два бренда продолжат и в сентябре оставаться главными конкурентами друг другу.

Впрочем, за 200 купленных экземпляров в последний месяц лета перешагнул еще один бренд - Motoland (201 шт.). В ТОП-5 вошли также Avantis и «Минск». На эти пять брендов в августе пришлось более половины (55%) покупок всей новой мотоциклетной техники. Лидер 2021 года - немецкий BMW - сместился аж на восьмую позицию.

Что касается модельного рейтинга, то в августе больше всего было приобретено мотоциклов Motoland XL 250 (117 шт.). Статистика показала, что в последний месяц лета больше всего мотоциклов куплено в Москве и Московской области (183 и 159 шт. соответственно), далее по объемам реализации идут Свердловская область (81 шт.), Санкт-Петербург (78 шт.) и Краснодарский край (73 шт.).

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