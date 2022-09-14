В августе рынок люксовых автомобилей в России упал на 82%

В августе 2022 года россияне приобрели всего 17 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 82% меньше, чем за тот же период прошлого года (97 шт.). Такие данные выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Они также отметили, что уже четвертый месяц подряд объемы реализации роскошных автомобилей в нашей стране не превышают двух десятков единиц. Если смотреть с начала года, то самая лучшая ситуация в данном сегменте рынка наблюдалась в феврале, когда за месяц было куплено 80 таких суперкаров.

В августе россияне приобрели 7 новых автомобилей Rolls-Royce, по 3 - Bentley и Lamborghini, 2 Ferrari, по 1 - Aurus и Maserati, не было куплено ни одного автомобиля бренда Aston Martin. При этом 11 из 17 суперкаров, т.е. 65%, обрели прописку в Москве, два куплены в Республике Татарстан. Оставшиеся теперь пополнили парки в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Что касается итогов восьми месяцев, то за январь - август 2022 года в нашей стране приобретено 273 новых люксовых автомобиля, что практически вдвое (-55%) меньше, чем год назад (608 шт.). По итогам восьми месяцев в лидерах марочного рейтинга - суперкары бренда Rolls-Royce, которые с результатом 81 автомобиль заняли около 30% доли рынка в данном сегменте.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в сегменте люксовых машин введенными санкциями против России со стороны недружественных государств: производители практически перестали привозить такие машины в нашу страну, ограничение поставок предметов роскоши заложено в объявленных санкциях.

Учитывая тенденции на рынке - вероятно, в этом классе скоро будут возникать проблемы и с сервисным обслуживанием. Что будет происходить с автосервисом России в целом, спасет ли рынок запчастей параллельный импорт - об этом и о многом другом будет большой разговор 27 сентября на форуме «Автосервис-2022. Сервис, запчасти, оборудование».

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Фото: Avilon