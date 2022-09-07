АВТОВАЗ наймет 4 тысячи новых сотрудников на завод в Тольятти

АВТОВАЗ намерен с сентября дополнительно нанять около 4 тыс. сотрудников на производственную площадку в Тольятти. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что это необходимо для достижения поставленной задачи на следующий год – производства 500 тыс. автомобилей.

По его словам, сегодня на площадке в Тольятти работает 32,5 тыс. человек. Численность сотрудников предприятия «ЛАДА Ижевск» в связи с переносом производства LADA Vesta в Тольятти сократится примерно на 1,9 тыс. человек – с 3,2 тыс. до 1,3 тыс. человек. «Но для компании эта разница с точки зрения общей численности сотрудников будет нивелирована набором 4 тыс. новых сотрудников», – добавил глава АВТОВАЗа, отметив, что в целом в группе сегодня работают и будут работать в дальнейшем более 40 тыс. человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ