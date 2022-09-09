Автозавод «Москвич» начнет работу к концу года

Бывший московский завод Renault планирует начать работу к концу 2022 года под названием «Москвич», сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, работа по подготовке к запуску производства идет планомерно, пишет агентство «Финмаркет».

До конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тыс. штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство Москвы и КАМАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома.



Напомним, на 1 января 2022 года в России было зарегистрировано 199,3 тысячи «москвичей». Это составляет всего лишь 0,4% от общего парка легковых машин.

Фото: «АВТОСТАТ»