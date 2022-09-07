КАМАЗ в августе 2022 года увеличил производство на 71%

КАМАЗ в августе увеличил производство на 70,5%, выпустив 3329 грузовых автомобилей. По итогам восьми месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 28610 машин, что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, несмотря на превышение прошлогодних показателей, компании предстоит увеличить темпы производства до конца года.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику, поэтому перед КАМАЗом стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. Для этого на предприятии была проведена масштабная работа по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда – К4 и К5.

Как заявлял ранее Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Фото: КАМАЗ