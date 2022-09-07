АВТОВАЗ возобновит выпуск LADA Largus к началу 2023 года

АВТОВАЗ планирует возобновить производство универсала и фургона LADA Largus в конце 2022-го – начале 2023 года, заявил в интервью агентству «ТАСС» глава компании Максим Соколов. Напомним, их выпуск был приостановлен в марте этого года из-за нехватки комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек. Между тем, в июле из оставшихся в наличии компонентов на предприятии была собрана ограниченная партия из 1,8 тыс. автомобилей LADA Largus, которые уже поступили в дилерскую сеть.

Глава АВТОВАЗа также сообщил, что первые прототипы электрического фургона LADA e-Largus планируется представить на рубеже 2022-2023 годов, а опытную партию выпустить в 2023 году. Сроки серийного производства новинки на заводе «ЛАДА-Ижевск» во многом будут зависеть от потребностей рынка. По словам М.Соколова, стоимость LADA e-Largus может быть выше на 20-30% автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ