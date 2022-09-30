Aurus представил кроссовер Komendant: известна цена

Компания Aurus представила серийную версию кроссовера Komendant, который уже доступен к заказу у дилеров и поступит в продажу в первом квартале 2023 года. Стоимость новинки составляет 33,7 млн рублей, то есть почти на 3 млн меньше стартового ценника на седан Aurus Senat (36,6 млн руб.). Как пишет портал Autonews.ru, технически автомобили Komendant и Senat максимально унифицированы: они делят общую модульную платформу ЕМП и силовую установку, состоящую из 4,4-литрового двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатого «автомата» КАТЕ со встроенным 63-сильным электромотором. Привод в обоих случаях полный, но кроссовер, в отличие от седана, имеет пневмоподвеску, которая меняет жесткость в зависимости от выбранного режима движения, а дорожный просвет варьируется в диапазоне от 200 до 260 мм.

По габаритам Komendant получился самым компактным в линейке Aurus. Длина кроссовера составляет 5380 мм, колесная база – 3100 мм, что на 252 и 200 мм соответственно меньше, чем у Senat. Однако по высоте Komendant предсказуемо превосходит седан на 131 мм – этот параметр у него равен 1820 мм. Разгон до 100 км/ч у кроссовера снаряженной массой 3235 кг занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. По оформлению интерьера кроссовер также максимально близок к седану, доступны семь вариантов оформления, включая двухцветные, а задний ряд может быть как обычным трехместным, так и «капитанским», с двумя раздельными креслами. Кроме того, производитель обещает широкую программу индивидуализации, которая может заметно повлиять на финальную стоимость.

Серийное производство кроссовера Aurus Komendant будет осуществляться на заводе в Елабуге, где с мая 2021 года ведется выпуск представительского седана Senat. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг. Что касается дилерской сети, первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus был открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити» в августе 2019 года дилером «Панавто». В октябре прошлого года открылся второй в России шоу-рум бренда на базе комплекса «Авилон Легенда» в Москве, где стали доступны и б/у версии автомобилей Aurus. В том же месяце было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Аурус» и холдингом «Автодом», в рамках которого в ближайшее время запланировано открытие шоу-рума в Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания «Аурус» может открыть шоу-румы в Сочи и Казани, а также рассмотрит организацию продаж в других городах.