В августе новых грузовых автомобилей было куплено на 7% больше, чем в июле

По итогам августа 2022 года объем российского рынка новых грузовиков составил 7093 экземпляра. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 7% больше, чем в июле, но на 14% ниже результата августа 2021 года.

Лидерство на рынке грузовых автомобилей сохраняет отечественная марка KAMAZ, на долю которой в последний летний месяц пришлось более 37% от общего объема, что составляет 2650 единиц. На втором месте, с заметным отставанием от лидера, находится китайский бренд Shacman/Shaanxi (1230 шт.). В первой пятерке оказались еще два «китайца» – FAW и Howo (516 и 442 шт. соответственно). Замкнул же ее белорусский бренд MAZ (387 шт.).

В модельном рейтинге первые две позиции по итогам августа занимает продукция Камского автозавода – KAMAZ 65115 и KAMAZ 43118, которые разошлись тиражом в 769 и 710 машин соответственно. Далее в ТОП-5 расположились китайские модели: Shacman/Shaanxi SX3258 (569 шт.), FAW CA3310 (468 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3318 (387 шт.).

Если рассматривать итоги 8 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было куплено 51,4 тыс. новых грузовиков – на 20% меньше, чем в январе – августе 2021-го.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ