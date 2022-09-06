АЕБ: российский авторынок в августе 2022 года снизился на 62%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе сократились на 62,4% до 41698 машин. По итогам восьми месяцев 2022 года российский авторынок составил 410548 автомобилей (-60,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам августа 2022 года составил 42593 единицы, что на 63,6% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к июлю нынешнего года российский авторынок показывает рост (+20%). С начала года в России было куплено 430305 легковых машин – на 59,1% меньше, чем в январе-августе 2021 года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 15737 этих автомобилей (-31,5%). Среди иномарок самой популярной остается Kia, чей результат составил 3872 машины (-78,5%). Далее следуют сразу три китайские марки: Haval (3040 шт., +32,5%), Chery (2983 шт., -21,1%) и Geely (2935 шт., +35,5%). Таким образом, Hyundai опустилась с третьей на шестую строчку рейтинга продаж с показателем 2888 купленных автомобилей (-76,1%). В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам августа также вошли: Renault (1784 шт., -83,1%), EXEED (1282 шт., рост в 8,7 раза), Toyota (1116 шт., -83,1%) и Volkswagen (835 шт., -88,3%).

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Фото: «КЛЮЧАВТО»