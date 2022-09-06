Hino Motors отказалась от запуска производства в России

Японский производитель грузовой техники и автобусов Hino Motors отказался от планов по вводу в эксплуатацию завода в Химках. По данным телеканала NHK, основными причинами данного решения стали задержка строительных работ и налоговые проблемы. При этом отмечается, что отказ Hino Motors от проекта не связан с событиями на Украине, а действующее ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию рассматривается автоконцерном как временное. Как пишет газета «Коммерсант», проект по строительству завода Hino Motors в Химках был заморожен еще в конце прошлого года, компания предлагала площадку другим автоконцернам, а также искала российского партнера, чтобы получить доступ к льготам.

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino Motors и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей. Первый камень в строительство предприятия в подмосковном городе Химки был заложен в апреле 2019 года. Объем инвестиций в завод производственной мощностью порядка 2 тысяч автомобилей в год оценивался в 17 млн долларов США. Запуск серийного производства на новом предприятии изначально был запланирован на май 2020 года, однако неоднократно откладывался – в последний раз до 2023 года. На новом заводе планировалось производить средне- и малотоннажные грузовые автомобили в четырех модификациях: машины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны и 7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 тонн.

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Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО