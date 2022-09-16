Господдержка автопрома может сократиться в 2023 году

Господдержка автомобильной отрасли в 2023 году может значительно сократиться из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли. Как пишет газета «Коммерсант», традиционная схема субсидирования спроса на автомобили за счет утильсбора теперь не работает из-за приостановки производства в стране иностранными игроками и утраты поступлений утильсбора от них. В итоге на льготные автокредитование и лизинг сейчас заложено менее 10 млрд рублей против традиционных в последние годы 15 миллиардов. Утильсбор от импорта подержанных иномарок, который в этом году вырос, отрасли отдавать пока не хотят.

Согласно базовому прогнозу агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 620 тысяч единиц. Впрочем, если развитие рынка пойдет по пессимистичному сценарию, то его объем может составить 570 тысяч штук. Что касается восстановления рынка, то оно будет затяжным. При этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены «откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки в 1 млн штук в 2024 – 2025 годах.

Фото: АВТОВАЗ