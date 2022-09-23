Toyota закроет завод в Санкт-Петербурге

Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, при этом обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, добавив, что совместно с правительством Санкт-Петербурга ведомство прорабатывает возможные сценарии развития производственной площадки в Санкт-Петербурге.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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Фото: Toyota