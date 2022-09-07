«Соллерс Авто» наладит выпуск новых LCV на заводе в Елабуге

Компания «Соллерс Авто» и Минпромторг РФ подписали дополнительное соглашение по внесению изменений в СПИК, предусматривающее реализацию нового проекта производства линейки легких коммерческих автомобилей под собственным брендом «Соллерс» на площадке ОЭЗ «Алабуга». На предприятии будет налажен выпуск двух моделей LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т. Запуск производства состоится до конца текущего года, сообщает пресс-служба «Соллерс Авто». Проектная мощность завода составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Общий объем инвестиций в новый проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей. При этом совокупные инвестиционные обязательства «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», в августе 2022 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей составил 5052 единицы. Как отмечают эксперты, это на 6% больше, чем в июле, но на 58% хуже результата августа 2021 года. Что касается итогов восьми месяцев нынешнего года, то за этот период в России было куплено чуть более 50 тысяч новых LCV – на 45% меньше, чем в январе – августе 2021-го.

Фото: «Соллерс Авто»