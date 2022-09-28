Isuzu опровергла прекращение производства в России

Компания «Исузу Рус» опровергла закрытие завода в России, заявив, что в настоящее время предприятие находится в вынужденном простое, а его сотрудники получают выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Как рассказали газете «Известия» в пресс-службе «Исузу Рус», на складе дистрибутора на данный момент имеются собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам.

Напомним, из-за логистических сложностей и частичного запрета экспорта из Японии поставки машинокомплектов Isuzu в Россию были приостановлены в марте 2022 года. Несмотря на это, завод в Ульяновске за этот период произвел более 1 тыс. шасси.

Компания «Исузу Рус» (бывшая «Соллерс-Исузу») с 2006 года занимается производством и продажей полного модельного ряда коммерческой техники Isuzu через дилерскую сеть в России. Модельный ряд предприятия «Исузу Рус» в Ульяновске включает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн. Проектная мощность завода составляет 5 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в производственную площадку «Исузу Рус» достигли почти 200 млн рублей.

В мае 2018 года «Исузу Соллерс» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривало создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составлял свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР.

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Фото: Isuzu